Ford тестирует свои автомобили в центре, имитирующем экстремальную погоду

Американская компания Ford разработала погодный центр, в котором проводятся испытания автомобилей бренда. Был опубликован ролик, в котором показан процесс испытаний в агрессивных погодных условиях.

По словам представителей компании, автомобили бренда часто покупаются для езды по непростым климатическим условиям. Перед дебютом моделей на автомобильном рынке, производитель тщательно проверяет машину на стойкость и прочность. Для этого используются различные имитаторы непростых дорог, а теперь и экстремальной погоды.

На «фабрике погоды», размером с футбольное поле, расположено три туннеля отвечающих за разные климатические условия. В видеоролике показано как автомобили подвергаются испытаниям во всех трех туннелях. Первый – имитирует ветер мощностью 120 км/ч. Эксперты проверяют устойчивость автомобиля и комфорт водителя. Второй – предназначен для проверки качества и скорости нагревания салона. Третий туннель получил мощные лампы, способные передать эффект попадания на автомобиль прямых солнечных лучей. Таким образом, специалисты проверяют эффективность работы кондиционера.