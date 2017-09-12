KIA Ceed третьего поколения приедут в Россию к осени

На днях в базе Росстандарта появилось ОТТС на новый Kia Cee'd, который недавно получил третье обновление. Это означает, что новинка появится на российском рынке уже в третьем квартале этого года.

Напомним, Kia Cee'd третьего поколения был представлен на Женевском автосалоне в марте текущего года. В России новинка будет продаваться с тремя типами двигателя, у хэтчбека остались два прежних атмосферных бензиновых двигателя, объемами 1,4 и 1,6 литра, однако к ним добавился еще один турбированный агрегат, объемом 1,4 литра.

Старые двигатели получили некоторые изменения в мощности, также новые коробки переключения передач. 1,4 MPI генерирует всё те же 100 лошадиных сил, но теперь двигатель работает в тандеме с новой механической шестиступенчатой коробкой. Что касается 1,6 MPI, то мотор не получил новую коробку, он по прежнему работает с шестиступенчатой механической, либо автоматической КПП, но его мощность была снижена со 130 до 128 лошадиных сил.

К сожалению, на данный момент нет более точной информации об оснащении модели для российского рынка, как нет информации о цене. Известно что новинка получит инновационные технологии, такие как адаптивный круиз-контроль, систему, следящую за рядностью движения и прочее.