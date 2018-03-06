Составлен ТОП-5 лучших подарков для водителей

Сегодня на рынке можно найти множество устройств, которые могут стать хорошим подарком для автомобилиста. В ТОП-5 лучших гаджетов для авто попали как полезные, так и «развлекательные» устройства.

По данным портала Pokatim.ru, на первом месте рейтинга расположился специальный брелок, который способен отогреть замёрзший замок в зимний период. Такое устройство стоит относительно недорого, но станет надёжным «другом» зимой.

На втором месте находится специальное устройство, которое способно запустить мотор даже при полностью севшем аккумуляторе. Речь идёт о Jump Starter, который представляет собой обычный пауэр-банк, но адаптированный для авто.

Кроме того, в рейтинг попал спикерфон, который поможет разговаривать по телефону, не отрывая руки от руля. Также отличным подарком для водителей станет цифровое зеркало заднего вида, которая также является и видеорегистратором. Замыкает ТОП-5 автосмайл – гаджет, который может общаться с другими водителями в дорожном потоке.