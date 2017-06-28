«Эбола» может оставить Западную Африку без еды

Лихорадка Эбола унесла множество жизней жителей африканского континента. Однако это название носит и другой вирус, который угрожает африканцам не меньше.

Основной пищей для Западной Африки является корнеплод маниока, который потребляется в пищу 80% населения. Эта культура тесно связана с жизнь местных жителей, у которых нет способов обеспечить себя другим видом продуктов. Однако маниока находится под угрозой вируса «Эбола», который поражает корнеплоды и делает их полностью непригодными для употребления пищи.

Ранее с подобной проблемой сталкивалась центральная часть Африки. Там вирус уничтожал до 90% посевов, став причиной страшного голода, унесшего множество жизней. Теперь «Эбола» распространяется на другие регионы, и может вызвать серьезные проблемы. На данный момент африканские ученые принимают попытки создать противовирусное средство, которое сможет остановить или замелить распространение. Кроме этого разрабатывается программа, которая должна будет поддержать местных фермеров, выращивающих маниоку.