В США законом запретили есть собак и кошек

Нижняя палата конгресса одобрила законопроект, предполагающий солидный штраф для любителей поедать ближайших друзей человека.

Согласно новым нормам, жителям страны запрещено транспортировать, продавать, содержать и убивать кошек и собак для того, чтобы потом их съесть. Для нарушителей предусмотрен штраф в 5 тысяч долларов. Из правила сделано лишь одно исключение. Речь идет о ритуальных убийствах этих домашних животных, которые проводятся в некоторых религиозных церемониях коренных жителей Америки – индейских племен.

Авторами нового закона стали представители двух главных политсил страны – Алси Хэйстингс из лагеря демократов и Верн Бьюкенен, представляющий демократов. Комментируя принятие законопроекта в палате представителей, они заявили, что горды своим успехом в борьбе за жизнь домашних любимцев. Теперь авторы закона ждут его одобрения в сенате.

Блюда из собачьего и кошачьего мяса являются традиционными в национальных кухнях некоторых азиатских народов, например, в Китае, Корее и Вьетнаме. До недавнего времени в Южной Корее даже существовали специальные фермы, где выращивали собак на убой.

В 2006 году этнические китайцы составляли более 1% жителей США.