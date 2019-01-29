Археологи выяснили, когда кенгуру овладели навыками прыжков

Группа ученых из Швеции после изучения фрагментов конечностей, смогли определить, что эти животные умели прыгать еще 20 миллионов лет назад. Этот вывод опроверг устоявшуюся теорию происхождения прыжков.

Эволюция семейства кенгуровых – одна из самых интересных событий в животном мире. Возраст большинства обнаруженных останков предков кенгуру примерно два миллиона лет. Долгое время главенствующая теория связывала умение прыгать с изменением климата Австралии.

В соответствии с ней из-за того, что климат стал ухудшаться, в регион пришла засуха, что стало причиной уменьшения количества пищи. Животному приходилось преодолевать огромные расстояния в ее поисках. Они выбрали прыжки как наиболее удобный для них метод передвижения. После исследования задних конечностей древних кенгуру эта гипотеза была отвергнута.

Предок животных, живший 20 миллионов лет назад, вымер. Но всего один сохранившийся полный скелет этого животного помог специалистам убедиться в том, что предок двигался на четырех ногах и не умел прыгать. Ученые пришли к выводу, что среди предков кенгуру были и те, кто умел прыгать, галопировать, лазить по деревьям или ходить на четырех ногах.

Как отметили ученые, остатки былого разнообразия остались и сегодня. Встречаются малоизвестные науке кенгуровые крысы и древесные кенгуру. Это разнообразие заключается в способах передвижения, от которого зависит выживаемость семейства.