В США найдены останки самого древнего воробья

На территории американского штата Вайоминг в ходе раскопок найдены окаменевшие останки древней птицы. Она похожа на современного воробья и зяблика.

Это сегодня воробьев несметное количество, а раньше это была редкая птица. Похожую птицу находили и в Германии. Ей было 47 миллионов лет.

Ученые уверены, что в США обнаружены самые ранние представители воробьинообразных, сейчас одних из самых распространенных . Всего в мире существует 6 тысяч видов ряда.

Останкам, найденным в США, примерно 52 миллиона лет. Это самый древний известный представитель воробьинообразных. Такая находка обрадовала ученых. Найти полный скелет с перьями – это огромная удача. Исследователи сравнили ее с выигрышем в лотерею.

По словам специалистов, место, где обнаружены останки, может многое рассказать. Даже о том, чем питалась древняя птичка. Строение этой говорит о том, что в ее рационе могло быть мелкое и твердое зерно. Исследователи не исключают, что в свою диету они могли добавлять насекомых, рыбу и, возможно, мелких ящериц.