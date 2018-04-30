Ученые из Британии дали советы по оздоровлению кишечника

Прежде всего, ученые посоветовали добавить в рацион чеснок, цикорий, фасоль и холодный картофель.

Это правила должны привести в норму кишечник. По словам ученых, 70% ресурсов иммунной системы человека зависит от работы этого органа.

В первую очередь по совету специалиста стоит ввести в рацион богатые клетчаткой продукты. Это овощи, ягоды, фрукты и цельнозерновые макароны и хлеб. Обратите внимание на дыню, брокколи, морковь и орехи. В них больше всего содержится клетчатки.

Во-вторых, в меню должен обязательно присутствовать лук, чеснок, цикорий, фасоль и холодный картофель. Дело в том, что они содержат пребиотики. И не забывайте о пробиотических йогуртах.

И третий способ. Обязательно откажитесь от сладкого и жирного.

И, пожалуй, один из важнейших советов – научитесь избегать стрессов.

И как заключительный штрих, который нужно взять за правило – пить много воды. Не сладкой и не газированной. Начните с утра следующего дня. Просто выпейте стакан чистой воды.