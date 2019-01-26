Британские специалисты проводят испытания спутника, способного собирать космический мусор

Небольшой спутник захватил кусок космического мусора с помощью гарпуна с наконечником в виде когтя. Тест представляет собой важное технологическое достижение, учитывая проблему с космическим мусором.

Это RemoveDEBRIS, исследовательский проект британских ученых. Он представляет собой попытку проверить различные технологии удаления космического мусора. Проект, который включает в себя спутник на низкой околоземной орбите, возглавляется университетом Суррея и включает консорциум космических компаний и научно-исследовательских учреждений при некотором финансировании со стороны Европейского Союза.

Во время недавнего испытания спутник RemoveDEBRIS выстрелил гарпуном в цель шириной 10 сантиметров, находящуюся на высоте 1,5 метра. Гарпун ударил по алюминиевой мишени со скоростью 20 метров в секунду.

В видеоролике, выпущенном университетом Суррея, можно увидеть когти на кончике гарпуна, которые захватывают цель. Гарпун привязан проводом к спутнику.

В заявлении Гульельмо Аглиетти, директора Космического центра Суррея, сказано, что этот конкретный эксперимент RemoveDEBRIS был самым сложным.

Это уже третий успешный тест для RemoveDEBRIS. Ранее спутник развернул сеть для захвата имитируемого космического мусора, а для обнаружения плавающего куска космического мусора была использована лазерная камера. Четвертый и последний эксперимент будет проведен в марте, В теории спутник, захватив мусор, сбросит его на Землю, и он сгорит при прохождении атмосферных слоев.

По оценкам американской сети космического наблюдения, в настоящее время на околоземной орбите плавают около 29 000 объектов размером более 10 сантиметров, некоторые со скоростью, приближающейся к 10 километрам в секунду.

Решения, подобные тем, которые представлены проектом RemoveDEBRIS, могут помочь очистить пространство и не допустить возможной катастрофы.

Космический мусор может иметь серьезные последствия для наших систем связи, если он врезается в спутники. Этот британский проект показывает, что подобные решения помогут избавиться от серьезных проблем при полетах в космос. Исследователи уверены, что следующие испытания, запланированные на март месяц, пройдут успешно. Команде RemoveDEBRIS осталось приложить все усилия.