SpaceX скоро запустит свой 1-й экипаж Dragon для NASA

На следующей неделе SpaceX собирается войти в историю с первым с тестовым полетом частного космического корабля, построенного для доставки астронавтов на орбиту. Эта миссия экипажа Dragon Demo-1 не будет нести астронавтов, но это будет первый запуск космического корабля, построенного для людей с территории США с 2011 года. Все происходящее можно будет смотреть вживую.

SpaceX запустит миссию экипажа Dragon Demo-1 в 2:48 утра по восточному времени (07:48 мск) в субботу, 2 марта. Экипаж Dragon предназначен для доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию и обратно. Все желающие могут посмотреть прямую трансляцию запуска от космического агентства.

Запуск SpaceX Dragon и ракеты Falcon 9 произойдет с площадки 39A Космического центра Кеннеди НАСА на мысе Канаверал, штат Флорида.

Акция начинается в пятницу 22 февраля. NASA проведет пресс-конференцию не ранее 18.00 по восточному времени (23:00 мск) для обсуждения брифинга руководителей миссий NASA и SpaceX по рассмотрению готовности к полету. Эта встреча, известная как FRR в NASA, обычно включает в себя заключительные обсуждения и обзоры, чтобы убедиться, что миссия готова к полету.

3 марта планируется прибытие на космическую станцию. Экипажу SpaceX Dragon потребуется чуть более 27 часов, чтобы достичь Международной космической станции после запуска. Прямая трансляция NASA начнется в 3:30 утра по восточному времени (08:30 мск), стыковка произойдет в 5:55 утра по восточному времени (10:55 мск). В отличие от грузовых автомобилей SpaceX Dragon, которые захватываются роботизированной рукой станции и прикрепляются к открытому причалу, экипаж Dragons предназначен для стыковки.

Примерно через пять часов после того, как экипаж Dragon откроет люки между станцией, произойдет посещения космического корабля. Прямая трансляция NASA этого события начнется в 8:45 утра по восточному времени (13:45 мск).

Специальная церемония приветствия экипажа станции состоится в 10:30 утра по восточному времени (15:30 мск). Экипаж Demo-1 Dragon доставит около 181 кг снабжения и снаряжения для экипажа станции.

8 марта запланировано возвращение на Землю. Экипаж Demo-1 Dragon останется на космической станции в течение пяти дней до возвращения на Землю.

В июне SpaceX планирует запустить тест на прерывание полета для демонстрации системы спасения экипажа Dragon. Космический корабль оснащен восемью двигателями SuperDraco, чтобы вытащить экипаж из ракеты Falcon 9 во время чрезвычайной ситуации. Если этот тест пройдет хорошо, SpaceX приступит к испытательному полету с экипажем в июле.

SpaceX - одна из двух коммерческих компаний, выбранных NASA для полетов астронавтов на космическую станцию и обратно. Другая компания - Boeing, которая запустит астронавтов на своем космическом корабле CST-100 Starliner и ракетах Atlas V.

NASA предоставило SpaceX контракт на $2,6 млрд в 2014 году на разработку экипажа Dragon для полетов астронавтов. Boeing получил $4,2 млрд от NASA на поддержку разработки Starliner.