Эксперты: Гуманитарный кризис в Венесуэле увеличил риск трансмиссивных заболеваний

Из-за политических взглядов властей Венесуэлы успехи в области здравоохранения, достигнутые за последние 18 лет, могут быть сведены на нет.

Как сообщают эксперты, продолжающийся гуманитарный кризис увеличил риск трансмиссивных заболеваний (передаются через насекомых, таких как комары и клещи). «Наряду с возвращением кори и других инфекционных заболеваний, продолжающийся рост заболеваемости малярией вскоре может стать неконтролируемым», — сообщает доктор Мартин Левеллин из Университета Глазго, Великобритания. Анализ данных свидетельствуют о том, что в период с 2016 года случаи заболевания малярией увеличились на 71%, что ещё хуже, эндемическая передача малярии начинает распространяться по всей стране.

Результаты обзора показывают, что нынешний кризис оказал серьезное воздействие на трансмиссивные заболевания. Заболеваемость лихорадкой Денге возросла более чем в пять раз: в период с 2010 по 2016 год на 100 000 человек приходилось 211 критических случаев. Аналогичным образом, частота вспышек чикунгуньи возросла более чем в 12 раз выше официальных национальных оценок. Отметим, полученные данные относятся и к массовой эмиграции. С учётом того, что в 2018 году страну ежедневно покидают в среднем 5500 человек, соседние страны также сталкиваются с серьезными проблемами. К слову, регионы Бразилии, соседствующие с Венесуэлой, сообщают об усилении тенденции к заболеваемости малярией. Заметим, трансмиссивные инфекции опасны тем, что симптомы развития заболеваний не так страшны: высокая температура, расстройство кишечника и высыпания, однако, без своевременно оказанной медицинской помощи человеческий организм может «погибнуть».