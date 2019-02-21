Twitter рассказал ученым об отношении людей к изменениям погоды

Какую погоду люди считают замечательной и как воспринмает общественность изменения климата? Исследование, проведенное Калифорнийским университетом Дэвиса, рассмотрело эти вопросы через призму более чем 2 миллиардов постов в Twitter США.

Исследование указывается, что у людей короткая память, когда дело доходит до того, что они считают нормальной погодой. В среднем люди основывают свое представление о нормальной погоде на том, что произошло всего за последние два - восемь лет.

По мнению исследователей, существует риск, что быстро нормализуются условия, которые не хотим нормализовать.

Мы испытываем условия, которые исторически являются экстремальными, но они не кажутся необычными, если мы склонны забывать, что произошло более пяти лет назад.

Чтобы прийти к выводам, исследователи оценили вневременное и универсальное времяпрепровождение - разговор о погоде - путем анализа сообщений в Twitter.

Они отобрали 2,18 миллиарда твитов с геолокацией, созданной в период с марта 2014 года по ноябрь 2016 года, чтобы определить, какие температуры были характерны для погоды. Они обнаружили, что люди часто говорят, когда температура необычна для определенного места и времени года, например, особенно теплый март или неожиданно морозная зима.

Если одна и та же погода сохранялась год за годом, она вызывала меньше комментариев в Twitter, указывая на то, что люди начали рассматривать ее как нормальную за относительно короткий промежуток времени.

Это явление, отмечают авторы, является классическим случаем метафоры кипящей лягушки. Лягушка прыгает в кастрюлю с кипящей горячей водой и тут же выпрыгивает. Если вместо этого лягушка в кастрюле медленно нагревается до температуры кипения, она не выпрыгивает и, в конце концов, сварится. Хотя эта метафора научно неточна, она уже давно используется как предостережение против нормализации постоянно меняющихся условий, вызванных изменением климата.

Инструменты анализа тональности, которые измеряют положительную или отрицательную ассоциацию слов, предоставили доказательства этого «эффекта кипящей лягушки». После повторного воздействия исторически экстремальных температур люди меньше писали в твиттере о погоде, но все равно выражали негативные настроения в целом. Особенно холодные или жаркие условия по-прежнему, казалось, делали людей несчастными и сварливыми.

Экстремальные температуры все еще делают людей несчастными, но они перестают говорить об этом. Это настоящий эффект кипящей лягушки. Люди, кажется, привыкают к изменениям, которые они предпочитают избегать.