Айсберг вдвое больше Нью-Йорка вот-вот вырвется из Антарктиды

Приборы наблюдения NASA отлично справляются с заглядыванием вглубь космоса, но агентство также проводит много времени, глядя на нашу собственную планету. В последние десятилетия NASA упорно работает над разработкой моделей и записями наблюдений, которые показывают, что происходит с Землей. В настоящее время ученые предупреждают, что огромный ледяной кусок вот-вот вырвется из Антарктиды.

Колоссальная трещина, образующаяся на шельфе льда в Антарктике, вскоре расколет кусок льда, вдвое превышающий размер Нью-Йорка, говорит NASA. Все более непредсказуемый характер льда в этом районе может угрожать исследовательским станциям, которые работают в этой части Антарктики в течение десятилетий.

На снимках, снятых спутниками NASA Landsat, видны трещины, растянувшиеся на огромные расстояния на шельфе. Большая трещина Хэллоуина, как ее называют, растет с 2016 года. В то время как отдельная щель в настоящее время растягивается, чтобы встретить ее. Как только трещины сольются, огромный айсберг будет выпущен в океан.

В этом районе находится поселение, работающее на Британской антарктической станции. Трещина проходит недалеко от места расположения станции.

Когда айсберг вырвется на свободу, никто не знает, как это повлияет на устойчивость льда, ведущего к самому поселению. NASA отмечает, что в последние годы станцию приходилось периодически покидать из-за угрозы нестабильного льда.

Участок, который будет освобожден, это самый большой кусок льда, который освободится от основного ледяного шельфа с тех пор, как ученые начали отслеживать такие вещи. Это еще одно напоминание о том, что лед тает быстрее, чем ожидалось.