Ученые назвали транспорт, который дарит счастье

Когда дело доходит до ежедневных поездок, что делает человека счастливее? На этот вопрос попытались ответить исследователи из Университета Миннесоты. В основе ответа лежит связь между ежедневным поведением в поездке и эмоциональным благополучием.

В недавнем исследовании доктор философии, профессор школы по связям с общественностью Хамфри вместе с коллегами рассмотрели, как режим поездки, продолжительность, цель и общение влияют на благополучие человека в Соединенных Штатах.

Транспорт играет важную роль в нашей повседневной жизни, и американцы тратят значительное количество времени в день на ежедневные поездки. Важно знать, могут ли некоторые виды поездок вызывать положительные эмоции после контроля за личными факторами.

Результаты исследования, связанные с видами транспорта, включают:

езда на велосипеде - самый счастливый вид транспорта;

между вождением автомобиля и ездой в автомобиле респонденты говорят, что вождение гораздо сложнее и утомительнее;

общественный транспорт - наименее счастливый и наименее значимый.

Основываясь на этих выводах, исследователи рекомендует продвигать велоспорт. В настоящее время велосипед как транспортное средство используется примерно одним процентом жителей США.

Исследователи также обнаружили, что:

продолжительность поездки имеет отрицательную связь со счастьем и положительную связь со стрессом; поездки в дискреционных целях (например, физические упражнения, общественные мероприятия), как правило, связаны с более высоким уровнем положительных эмоций и более низким уровнем негативных эмоций, чем поездки на работу или домашнее хозяйство;

поездки с целью еды и питья кажутся самыми счастливыми.

Конечно, семья и друзья играют определенную роль в том, как мы относимся к путешествиям. Исследования показывают, что путешествие с друзьями или семьей, особенно с детьми, не только счастливее, но и более значимо, чем путешествие в одиночку.