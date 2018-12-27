7 из 10 предприятий на Ибице не могут найти работников

«Никто не хочет приезжать на работу на Ибицу», - говорит Джоан Риера, президент малых и средних предприятий гостеприимства в Питиусе.

Жилье остается жестким барьером для работников крупных работодателей, но практически непреодолимым барьером для малых и средних предприятий. 72,94% питиосских предпринимателей, то есть семь из десяти, признают, что им было трудно найти подходящий персонал для своей компании.

Дело далеко от того, что произошло не так много десятилетий назад, когда рабочие из других частей полуострова ездили на остров на работу, но это также далеко от того, что произошло всего пять лет назад. Так как в 2013 году менее половины мелких предпринимателей жаловались на одно и то же.

Это результат ежегодного опроса малых и средних предприятий в Эйвиссе и Форментере (PIMEEF) по выборке из 280 предпринимателей, опрошенных в эти первые дни года. Еще один важный факт, извлеченный из опроса, заключается в том, что 2018 год был худший год в продажах за последние пять лет.

По словам менеджера Pimeef, Марии Анхелес Мари, нет необходимости пугаться, потому что «грядут очень плодотворные годы». Но правда в том, что 33,21% респондентов заявили, что их продажи в прошлом году сократились, хотя только 11% сказали, что это было плохо или очень плохо. Секторы, относящиеся к гостиничному бизнесу, общественному питанию и коммерции являются наиболее пострадавшими: 40% работодателей утверждают, что их продажи заметно сократились.

Ответственными за это снижение, по мнению работодателей, являются усиление конкуренции и снижение потребления. Так же наименьшее количество прибыли наблюдается в течении пары месяцев таких, как июль и август, так как именно в это время Ибицу посещают меньше всего. На самом деле, 76,95% считают, что государственные администрации не выделяют достаточных средств на борьбу с туристическим оттоком.