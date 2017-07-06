Статуи острова Пасхи находятся на грани разрушения

Символические каменные скульптуры, которые охраняют береговую линию острова Пасхи, могут стать не более чем простыми прямоугольными блоками, предупреждают эксперты.

Вырезанные столетия назад, головы представляют предков полинезийского народа острова Пасхи, Рапа-Нуи, и принесли ему статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Десятки гигантских статуй Моаи доминируют на склонах холмов, окружающих водно-болотные угодья острова Рано Рараку. На сегодняшний день над ними нависла угроза. Местные жители описывают ее как своего рода проказу: белые пятна, которые появляются на знаковых фасадах.

Вызванные лишайниками, грибком и водорослями, пятна разъедают скульптуры, размягчая их до глинистой консистенции и деформируя их черты.

Статуи также должны бороться с прибрежной эрозией, повышением уровня моря, сильными ветрами и ущербом от свободно перемещающегося скота.

По мнению экспертов, через столетие эти Моаи будут в основном прямоугольными фигурами. По оценкам специалистов, около 70 процентов из более чем 1000 статуй поражены лишайниками.

Хотя ухудшение может показаться шокирующим для посетителей, которые стекаются на вулканический остров в 3500 километрах от материковой части Чили, по словам специалистов, статуи все еще можно спасти путем кропотливой очистки и покрытия герметиками, чтобы спасти от влаги и предотвратить разрушение пористой вулканической породы.

С самыми известными группами статуй Моаи уже работают специалисты. Но на острове есть, по крайней мере, 30 000 археологических памятников, расположенных на 166 квадратных километрах, большинство из которых подвергаются воздействию окружающей среды.

Защита всех статуй может обойтись в 500 миллионов долларов, и потребуется международная помощь, считают местные власти и эксперты.

По мнению специалистов, невозможно полностью предотвратить влияние времени или погоды, но можно сдержать их, чтобы больше людей могли увидеть статуи.

В отсутствие государственного фонда, специально предназначенного для сохранения наследия острова, община выделяет значительную часть своих доходов от туризма на ремонт и охрану. Говорят, ресурсов не хватает.

Мэр острова Пасхи нашел инновационное решение: ищет выплаты роялти от стран, чьи исследователи взяли некоторые из статуй острова Пасхи в свое владение столетия назад.

Среди них-Hoa Hakananaia, базальтовая статуя высотой 2,1 метра, которая стала одним из самых популярных экспонатов Британского музея с тех пор, как была вывезена с острова британскими моряками более 150 лет назад.

В ноябре власти острова Пасхи и правительство Чили направили в Лондон делегацию с просьбой вернуть 4-тонную статую. Музей ответил, что он был бы рад рассмотреть долгосрочный кредит Моаи.

Мэр Педро Эдмундс Паоа вместо этого предложил регулярные платежи для обеспечения содержания статуй острова Пасхи. По его словам, они выиграют от этого больше.

Хотя наследие острова Пасхи - это больше, чем просто статуи, их известность может быть ключом к их спасению.