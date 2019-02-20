Ученые: американские бронемашины станут легкими и неуязвимыми за счет особого материала

Американские ученые из университета Северной Каролины провели демонстрацию нового материала для брони армейских бронемашин. Броня из уникального материала делает технику значительно легче. Также повышает защиту от пуль, от воздействия радиации и экстремальных температур.

Руководителем испытаний новой брони является профессор Афсане Рабии. Ученые использовали вместе обычной брони, а именно тяжелой стали, специальный материал CMF – металлическая пористая пена.

Новую броню получили путём соединения металлической пены и полых металлических сфер. Для производства материала рекомендуется использовать такие металлы, как сталь, алюминий, титан, разные сплавы. В эксперименте ученые добавили сталь, как металлическую основу. При испытании брони использовали бронебойные пули крупного калибра.

Броня показала высокий уровень защиты, примерно такой же, как и обычная тяжеловесная броня. А это значит, что использование CMF дает возможность высокой защиты при легком весе техники. За счет снижения веса бронемашин повышается топливная эффективность и общая производительность.

Разработка новой легкой брони ведется совместно с Командованием по развитию возможностей американской армии (United States Army Combat Capabilities Development Command). Бронемашины с усовершенствованной броней вскоре пополнят технические ресурсы армии Америки.