МИД Египта выступил против продажи бюста Тутанхамона с торгов

Министерство требует вернуть незаконно вывезенный из страны артефакт на родину в Луксор.

Министерство иностранных дел, совместно с Министерством по делам древностей Египта, обратились к организаторам аукциона с требованием вернуть в страну лот, выставленный под названием «голова бога Амона с чертами фараона Тутанхамона из коричневого кварцита». Власти считают, что каменный бюст был украден и незаконно вывезен из Карнакского храма в Луксоре.

«Посольство Египта в Лондоне связалось с британским министерством иностранных дел и аукционным домом, чтобы остановить продажу, заявив о праве на памятник и требуя его возвращения в Египет», – указано в обращении.

Доподлинно происхождение бюста неизвестно. Каменная скульптура представляет собой изображение головы Тутанхамона, высотой 28,5 см. Возможно голова была частью сидящей статуи.

Есть документальные подтверждения фактов владения объектом с 1960-х годов. Сначала памятник принадлежал немецкому принцу Вильгельму фон Турн-и-Таксис, затем несколько раз был перепродан и в 1985 году попал в частную коллекцию Ресандро.

Возраст скульптуры – примерно три тысячи лет. Оценочная стоимость равняется 5 млн долларов.

Власти Египта обратились за помощью к ЮНЕСКО. Помимо статуи Тутанхамона на аукцион выставлены и другие древнеегипетские ценности. Каир также выступил против их продажи и потребовал вернуть экспонаты на родину.

Голова фараона будет выставлена на торги аукционного дома Christie's 4 июля. До этого времени властям обеих стран нужно успеть урегулировать вопрос о том, кто все-таки является законным владельцем скульптуры.