Представлен новый автомобиль Hyundai i30 N 2018

Корейская компания Hyundai представила перед мировой общественностью свой новый автомобиль Hyundai i30 N 2018 модельного года. Новинка представляет собой компактное и современное транспортное средство, которое позволяет экономить на топливе, благодаря высокопроизводительному двигателю.





Общие сведения



В современном мире автомобили сегмента хэтчбек постоянно увеличивают свою популярность. Предполагается, что на мировом рынке корейская новинка будет конкурировать с такими моделями, как Volkswagen Golf GTI, Ford Focus ST и Honda Civic Type R.



Автомобиль Hyundai i30 N 2018 модельного года существенно отличается от своего предшественника, в первую очередь разработчики внедрили инновационные технологические элементы, которые уже стали так необходимы для современного общества. Помимо этого, корейская новинка обрела достаточно экономичный, но при этом достаточно мощный двигатель. Большинство экспертов прогнозируют высокую популярность данному хэтчбеку на мировом рынке, сейчас разберемся почему они так считают.





Силовые характеристики



Под капотом у Hyundai i30 N 2018 модельного года находится 2,0-литровый турбированный двигатель, который оснащен четырьмя цилиндрами и функционирует исключительно на дизельном топливе. Силовая установка развивает мощность 274 л.с. и 353 Нм крутящего момента. Для сравнения представим аналогичные характеристики основных конкурентов нашей новинки: Golf GTI (244 л.с. и 370 Нм), Ford Focus ST (250 л.с. и 345 Нм) и Honda Civic Type R (310 л.с. и 400 Нм)



Изначально в продажу поступила версия корейской новинки с шестиступенчатой механической коробкой передач. Однако любителям автоматической трансмиссии не стоит расстраиваться, так как уже в скором времени в продажу поступит улучшенная версия транспортного средства, которую оснастят автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.



Главной особенностью автомобиля Hyundai i30 N 2018 модельного года является его способность рационально использовать каждый литр дизельного топлива. Согласно паспортным данным, на каждые 100 километров расходуется примерно 6,4 литра топлива. Правда в городских условиях расход топлива возможно, увеличится уже до 8,0 литра на каждые 100 километров, но в любом случае показатели очень приятные, только благодаря этому корейская новинка может привлечь большое количество покупателей.





Стоимость и оснащение



Приобрести новый хэтчбек можно уже сегодня, необходимо лишь обратиться в дилерский центр конкретного автопроизводителя и иметь при себе 39 тысяч долларов, именно такая стоимость Hyundai i30 N 2018 модельного года. Изначально продажи начались именно в США, а уже потом постепенно реализация новинки начнется по всему миру.



В базовое оснащение корейской новинки входят такие элементы, как спортивная отделка салона, педали из прочного сплава, кожаное рулевое колесо, сенсорный 8,0-дюймовый дисплей от мультимедийной установки, цифровое радио, камера заднего вида, климат-контроль, автоматические фары и стеклоочистители, 18-дюймовые колесные диски, система подогрева водительского кресла, электронная регулировка боковых зеркал и переднего ряда сидений, тонированные задние стекла и многое другое.



В случае, если покупатель дополнительно заплатит еще 3 тысячи долларов, он получит автомобиль, который оснащен кожаным салоном, кнопкой запуска двигателя, светодиодными ходовыми огнями, датчиками парковки, системой мониторинга слепых зон, системой подогрева рулевого колеса и так далее. А за 2 тысячи долларов можно установить в салоне Hyundai i30 N 2018 модельного года панорамный люк. Правда популярность этих люков постоянно уменьшается, люди не хотят себя чувствовать муравьями, которые находится под увеличительным стеклом. Преимущество корейской новинки над своими конкурентами очевидно, помимо того, что её оснащенность куда лучше, обширнее и современней, так еще и ценник меньше практически на 8-10 тысяч долларов.





Уровень практичности



Салон нового хэтчбека очень компактный, но в то же время приятный и уютный. В нем достаточно места для водителя и переднего пассажира, однако взрослому человеку с высоким ростом находиться на втором ряду сидений достаточно проблематично, так как голова упирается в потолок, а для ног места практически нет, но это проблема не конкретного автомобиля, а целого сегмента.



Хранить вещи в Hyundai i30 N 2018 модельного года можно, в данном автомобиле имеется большое количество встроенных карманов и слотов. На переднем и заднем ряду имеются специальные подстаканники и подлокотники, а хранить и транспортировать бутылки с водой можно в емкостях, которые встроены в конструкцию дверей, правда туда не поместятся бутылки с объемом свыше 0,7 литра.



Среди оснащения салона, которое повышает уровень практичности, можно еще выделить такие элементы, как устройство Bluetooth, разъемы USB и AUX, розетку на 12 вольт и мультимедийную установку, которая может синхронизироваться со многими смартфонами, так как она поддерживает такие системы, как Android Auto и Apple CarPlay.



Самым главным и практически единственным минусом Hyundai i30 N 2018 модельного года является его багажный отсек, ведь его вместительный объем составляет 381 литр, что в целом является не самым плохим показателем среди автомобилей данного сегмента, однако уже на 20 литров меньше, чем было в предыдущей версии транспортного средства.