Опубликованы подробности финансовых успехов Джорджа Клуни

Американский актер, режиссер и продюсер, Джордж Клуни, находится на верхушке рейтинга самых богатых актеров за последний год, опубликованного журналом Forbes.

За минувшие 12 месяцев 57-летний Клуни заработал около $ 240 миллионов, при этом не снявшись ни в одном кассовом фильме. Сообщается, что большая часть его дохода приходится на продажу текилы Casamigos, создателем компании производителя которой он является.

21 июня этого года стало известно, что Джордж Клуни станет режиссером фантастического фильма «Эхо», съемками которого по предварительным данным будет заниматься кинокомпания Fox. Сюжет фильма будет складываться вокруг специалиста по управлению дронами, девушку которого подменили на другого человека.

Отметим, что на втором и третьем месте рейтинга Forbes находятся Дуэйн «Скала» Джонсон и Роберт Дауни-младший, соответственно, с доходами около $ 125 млн и $ 80 млн. А совокупный доход самых финансово успешных актеров за минувший год составил около $ 750 млн. Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис возглавляет Скарлетт Йоханссон.