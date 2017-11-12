Джордж Клуни угодил в ДТП по дороге на съемки на Сардинии

Джордж Клуни оказался в больнице после ДТП, в которое он попал на Сардинии. Там знаменитый актер и режиссер участвует в съемках телесериала по роману Хеллера «Уловка-22».

10 июля стало известно, что в городке Коста-Кораллина по дороге на площадку для съемок скутер Клуни столкнулся с автомобилем «Мерседес», который совершал разворот. Как сообщил сам актер, в результате столкновения он получил легкие травмы. Скорая отвезла его в больницу, где звезду Голливуда осмотрели врачи. Чуть позже в лечебное учреждение приехала жена актера Амаль, которая и забрала мужа из больницы.

Местные СМИ сообщают, что актер привез на Сардинию всю свою семью (жену и детишек – близнецов) на время съемок картины. Как сообщал в прошлом году американский журнал Variety, в новой экранизации «Уловки» Джордж Клуни выступает в роли со-режиссера, а также играет одну из главных ролей.

В предыдущий раз роман был экранизован в 1970 году режиссером Майком Николсом.