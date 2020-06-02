Иллюстратор Marvel показал монстра, вырезанного из «Тор: Рагнарек»

Чудовище оказалось копией ксеноморфа из «Чужого».

Алекси Брицлот, иллюстратор Marvel, в Instagram показал изображение монстра, вырезанного из фильма «Тор: Рагнарек» и раскрыл роль героя кинокомикса. Черное существо с огромной челюстью, острыми зубами, длинным хвостом и несколькими конечностями внешне напоминает большинство внеземных паразитов фильма «Чужой» 1979 года.

Брицлот признался, что монстр был нарисован в Photoshop, однако в процессе сборки сюжета от данного героя решили отказаться. Какими свойствами обладал миньон злодейки автор не раскрыл.

По сценарию монстр должен был встать на защиту Хелы (Кейт Бланшетт) вместе с волком Фенрира и войском нежити после призыва богини смерти. Поводом для отказа от черного пришельца мог стать неподходящий внешний облик: монстр выглядит слишком мрачно и пугающе.

Фото из Instagram @aleksibriclot

Американский супергеройский фильм режиссёра Тайка Вайтити «Тор: Рагнарёк» — 17-й эпизод вселенной Marvel — вышел на экраны 10 ноября 2017 года. Картина снята по комиксам Стэна Ли, Джека Кёрби и Ларри Либера и является сиквелом картин «Тор» и «Тор 2: Царство тьмы». Лента собрала 854 млн $ в мировом прокате и заняла 8-е место в рейтинге самых кассовых картин 2017 года.