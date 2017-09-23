. В число членов состава Совета директоров ГК «ИНТЕКО» вошел Микаил Шишханов

Стали известны люди, которые вошли в новый состав Совета директоров ГК «ИНТЕКО». Они представляют АО «РОСТ БАНК», ПАО «БИНБАНК», ООО «Сбербанк Инвестиции» и АО «ИНТЕКО». Членом Совета, следует сообщить, стал Микаил Шишханов. Председателем стал Григорий Баев (он в октябре текущего года стал во главе финансового блока БИНБАНКА), а президентом — Михаил Жуков. До этого он трудился вице-президентом по экономике и финансам.

Ранее Микаилом Шишхановым была осуществлена передача акций компании ИНТЕКО на баланс Рост-банка. Последний вместе с БИНБАНКОМ 21 сентября был направлен на санацию в Фонд консолидации банковского сектора.

Предварительно Микаил Шишханов отмечал, что он готов приложить максимальные усилия для того чтобы оба банка успешно и оперативно прошли необходимые процедуры оздоровления. С этой целью он готов перевести все свои небанковские активы на баланс санируемой кредитной организации. Любопытно, что их суммарная стоимость оценивалась в 70 миллиардов рублей.