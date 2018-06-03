США просят страны ОПЕК увеличить добычу нефти

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, рассказало о неофициальной просьбе США к нескольким странам ОПЕК нарастить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки.

По мнению аналитиков, эта просьба вызвана значительным ростом цены черного золота на мировых рынках с одной стороны, и подорожанием бензина на внутреннем американском рынке. Поскольку в рыночной модели экономики правительство страны не может прямо воздействовать на компании нефтяной отрасли, администрация Белого дома сделала попытку изменить внутреннюю ситуацию за счет факторов внешнего рынка. Не стоит также забывать и возобновление со стороны США экономических санкций против Ирана – ранее в такой же ситуации мировая добыча нефти сокращалась как раз на тот миллиард баррелей, о которых сейчас просят американцы.

Тем не менее, как отнесутся к этой просьбе арабские государства, неизвестно. По информации Bloomberg, в Кувейте 2 июня состоялась встреча глав энергетических ведомств Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Алжира и Омана, на которой обсуждался вопрос увеличения добычи. По ее итогам министры якобы заявили о готовности обеспечить мировой рост спроса на нефть и падение добычи в отдельных странах. Но официально смягчение установленных ограничений на добычу должно рассматриваться на заседании ОПЕК+, которое состоится в двадцатых числах июня этого года.

Напомним, в кулуарах ПМЭФ перспективы увеличения объемов добычи для достижения баланса спроса и предложения на рынке обсуждалось министрами энергетики России и Саудовской Аравии. Стороны признали необходимость постепенного увеличения добычи и рассмотрели варианты возможных действий. Но окончательное решение все же будет приниматься на июньском заседании ОПЕК+.