Британские СМИ обеспокоены темпами роста золотого запаса России

Покупка золота Россией в первом квартале 2019 года достигла своего шестилетнего максимума. Россия увеличила золотые запасы на 145,5 тонн, это на 68% больше, чем за тот же период в 2018 году.

В своем интервью Адриан Эш, директор по исследованиям в BullionVault, отметил, что скупка золота странами редко является хорошим знаком. Рост золотого запаса России связан с ее действиями, направленными на уменьшение американских долговых бумаг в структуре резерва страны. Еще одна причина – это экономическая политика России, направленная на уменьшение долларовой зависимости.

Наращивая запасы золота Россия защищает свои интересы от возможного падения мировой экономики, золото в этом аспекте рассматривается как средство защиты от любого падения доллара США.

В рейтинге стран держателей золота Россия со своими запасами занимает пятое место. Несмотря на то, что Россия сейчас является основным покупателем золота в мире, его доля в госрезерве не превышает 20%. Это не сопоставимо с 75% в США, и 50% в Западной Европе. По мнению эксперта, продолжение покупки золота Россией в тех же темпах, даст ей возможность опередить по уровню запасов Италию и Францию, и войти в тройку крупнейших держателей уже к концу этого года.

По результатам Бреттон-Вудской конференции 1944 года, была выработана валютная система, где цена золота была привязана к американскому доллару, США брали на себя обязательства проводить обмен долларов на золото всем странам подписавшим соглашение по фиксированному курсу. Но в 1977 году, США вышла из этого соглашения. Более 50-ти лет золото не играло никакой роли в валютной системе мира. Это дало возможность США стать самым крупным держателем золота в мире.