В России ожидают рекордно низкие ставки по ипотеке

Аналитики «Национального кредитного рейтинга» предрекли падение ниже 7% к концу 2020 года.

Эксперты ожидают улучшение условий ипотечного кредитования, фото с Pixabay, PxHere

Внедрение государством льготной программы ипотеки с максимальной ставкой в 6,5%, опускание ключевой ставки Центробанка ниже 4,5% благоприятно отразятся на кредитовании граждан. В частности, в России к концу 2020 года ожидают рекордно низкие ставки по ипотеке — до 7%. Ставка по рыночным продуктам ожидается ниже 7,5%. О прогнозах аналитиков агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) сообщило РБК.

Их оптимистичные предположения подтвердили эксперты рейтинговых агентств Moody’s и АКРА. Специалисты уточнили, что госпрограмма не предусмотрена для покупки недвижимости на вторичном рынке.

Аналитики НКР считают, что тенденция снижения ставок будет стабильно продолжаться и станет основным драйвером ипотечного рынка. Созданная схема частично компенсирует падение реальных доходов населения из-за кризиса и ужесточение риск-политики банков.

Сотрудник агентства «Эксперт РА» предположила, что снижению ипотечных ставок может помешать бедность россиян, так как многие остались без работы и дохода на фоне пандемии. Вторая волна COVID-19 в случае наступления остановит снижение процентных ставок из-за повторного введения ограничительного режима, которые лишь усугубит кризис.

В последнее время в России наблюдается бурный рост ипотечного кредитования, что связано со снижением процентной ставки, упрощением требований к заёмщиком, и создании условия для покупки жилья гражданам со средними доходами. За последние 5 лет ипотечный портфель банков вырос почти в 2 раза (с 3,528 млрд рублей в 2015 году до 5,419 млрд рублей в 2019 году).