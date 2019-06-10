«Механическая усмешка»: Инженеры создали иронизирующего робота

По мнению создателей, привлекательность таких устройств в глазах людей значительно повысится. Новый робот способен не только к ироничным репликам в ответ на человеческие слова. Он может осуществлять их сопровождение соответствующей мимикой.

Пусть это будет «механическая улыбка», но прибор, и вправду, выглядит весьма забавно. Иронизирующего робота создали германские инженеры. Они исходили из того, что современная робототехника определяет взаимодействие человека и робота, как одну из важнейших областей.

Специалисты занимаются изучением того, как роботы воспринимают людей. Помимо того, они разрабатывают программное и аппаратное обеспечение, чтобы эти устройства вызывали доверие и были безопасными.

Ранее в США учёные занялись проведением большого исследования. В ходе него удалось определить, какие черты «лица» критичны, чтобы робот выглядел дружелюбным.

Однако, это пассивная особенность, к каковой относится и общая конструкция робота. Для людей не менее важным является наличие поведенческих факторов и, в особенности, манера разговора.

Инженеры, работающие в Университете Аусбурга, научили созданного робота выражать свою иронию в разговоре с человеком. Более того, она будет сопровождаться мимикой.

Если вкратце, то алгоритм работы иронизирующего робота таков. Сначала устройство получает от человека фразу. Особо отмечается, что экспериментаторы пользовались не системой распознавания речи, а живым оператором, вводящим текст вручную.

После этого, алгоритм, настроенный на естественный язык, приступает к анализу человеческой фразы. Он ищет в ней слова, которые имеют антонимы. Если же таковых не оказывается, система занимается инвертацией главного глагола в предложении. Робот добавляет к нему «нет» или нечто подобное.

Помимо того, алгоритм может добавить в новое предложение дополнительные слова, имеющие преувеличивающее или преуменьшающее значение. Они могут быть такими яркими, как, к примеру, «Едва» или «Супер!».

Также робот для выражении иронии способен делать различные ударения или интонации. Таким образом акцентируется внимание на отдельных ключевых словах. Не чужды новому устройству и мимические движения для дополнительного выражения иронии. Робот может ответить взглядом в сторону или, к примеру, улыбкой.

Разработка была проверена на 12 добровольцах. Тем предлагалось пообщаться с новинкой с использованием простых тем, а, затем, оценить ответы. При этом общение проводилось с двумя идентичными роботами. Один из них был способен давать ироничные ответы, а другой – нет.

При анализе полученных результатов было установлено, что, в большинстве своём, люди считали ироничного робота более привлекательным в сравнении с обычным.

Однако, это касалось лишь тех оценок, которые ставились для того, чтобы отразить, насколько предложенные им роботы отражают стремление человека к саморазвитию. Ну и, естественно, позиций, касающихся юмора и иронии устройств.

Анализ того, каких роботов предпочитают люди, также принёс немало неожиданностей. В частности, оказалось, что это устройства, которые способны допускать в своих действиях мелкие ошибки. Также проявилась и расовая дискриминация.