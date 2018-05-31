На Сахалине 10 человек завалило на заброшенном заводе

Бригада из десяти рабочих – мигрантов оказалась под завалами после того, как обрушилась крыша котельной старого бумажного завода на Сахалине. Судьба двух человек до сих пор неизвестна.
Информация о ЧП в городе Поронайск поступила в МЧС в 7:45 мск. По распоряжению собственника рабочие проводили демонтаж здания котельной на территории завода. Бригада находилась на крыше в тот момент, когда кровля рухнула. В результате один из рабочих скончался на месте, еще пятеро получили серьезные травмы. Раненых доставили в больницу. По словам медиков, их жизнь вне опасности, хотя один из пострадавших находится в реанимации. Еще двое родились в рубашке – при обрушении они остались целы.
Судьба еще двух членов бригады пока остается неизвестной. СМИ сообщают, что в момент ЧП их не было на крыше, где именно нужно искать людей, неизвестно. Положение осложняется возможным новым обрушением конструкций второго этажа зданий.
В МЧС рассказали, что на место ЧП прибыл МИ-8 с десятью спасателями, в числе которых – кинологи с собакой. Именно они будут продолжать поиск остающихся под завалами людей.
Также на месте происшествия работают следователи, уже возбудили уголовное дело. ЧП квалифицировано как нарушение охраны труда, повлекшее смерть.
Спасательные работы продолжаются.
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