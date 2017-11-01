Под Курском после аварии на газопроводе без газа остались 100 тысяч человек

Предварительной причиной аварии называют коррозию газовой трубы.

В ночь на 4 сентября упало давление на газораспределительной станции, подающей топливо в город Железногорск и на Михайловский ГОК – одно из самых крупных в России предприятий по добыче железной руды. Пострадавших от аварии нет – разрыв газопровода не вызвал газовый хлопок либо пожар. Специалисты обнаружили разрыв 500-миллиметровой трубы и в настоящее время продолжают ликвидировать аварию.

По сообщениям местных властей, без газа в Железногорске и населенных пунктах района остаются более 107 тысяч человек. В компании «Газпром трансгаз Москва» заявили, что населению подают газ за счет остаточного давления в трубе.

Специалисты планирую закончить ремонтно-восстановительные работы сегодня к вечеру.

Ранее сообщалось, что 28 августа на нитке газовой магистрали «Ухта – Торжок» в Архангельской области загорелся газопровод. Тогда пожар удалось погасить перекрытием газовых задвижек – огонь погас после того, как в перекрытом участке выгорел весь газ.