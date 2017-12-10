Непослушные омские рыбаки выезжают на закрытый лед

Служба спасателей Омска проводит «профилактические беседы с рыбаками нарушителями»

ГУ МЧС России (Омской области) каждую зиму сталкиваются со своей регулярной проблемой «рыбаками нарушителями». «Рыбаки нарушители» ломают ограждения (установленные там нами не просто так), более того выезжают на лёд на машинах и рубают тонкий лёд чтобы порыбачить» сообщает спасатель с МЧС. Двумя неделями ранее, выше приведенных событий, специалисты ведомства в рамках проекта «Безопасный лёд» проводили проверку озёр «Тенис и Салтаим» и застали на опасных участках льда «рыбаков - экстремалов». Рыбаков сопроводили на берег и объяснили, что рыбачить в этих местах нельзя и оградили территорию.

«Вот только принятых мер оказалось недостаточно. Нарушители продолжают ходить на лёд и пренебрегают мерами безопасности» приводит во внимание сотрудник МЧС.