«Сбербанк» сообщил о новом виде мошенничества

Пользователи Сбербанка заметили учащенные случаи жульничества связанные с воровством их капитала через платежные системы в терминалах банка. Мошенники прибегли к очень хитрому и действенному способу.

Новый способ воровства денежных сбережений довольно не сложный: жулик под видом обычного человека, осуществляет различные действия с программой терминала, а потом не закончив определенную операцию удаляется, но не доделав ее. Следующий человек, который стоял в очереди, приступая к работе с терминалом, видит на мониторе просьбу вставить карту и ввести пароль. Если клиент проводит данную манипуляцию, то операция удачно завершается, и его деньги пересылаются на другую карту.

Полиция сообщает, что данная уловка работает лишь в том случае, если ничего не подозревающий клиент вводит пароль в течение 90 секунд, после того как удалится аферист. По истечении данного времени операция считается не действительной.

Хоть данная схема уже начала свое существование год назад, за последние дни случаи обращения в правоохранительные органы стали в разы чаще.

Сбербанк призвал всех пользователей банка впредь быть бдительнее при использовании терминалов, детально просматривать всю информацию на банковском мониторе и отмечать сомнительных лиц рядом с вами. Поскольку сбоев системы не обнаружено, и вся личная информация находится под надежной охраной, как заверяют специалисты.