В Приморье осудили акушерку, виновную в смерти новорождённого ребёнка

Хасанский районный суд приговорил врача к 2 годам ограничения свободы.

По вине акушерки в Приморье в 2018 году умер новорождённый. Источник: piqsels.com,

Халатность акушера-гинеколога стала причиной смерти новорождённого ребёнка в Приморье. Обвинительный приговор врачу огласил Хасанский районный суд, как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Прокураторы края.

По данным уголовного дела, мать погибшего малыша поступила в Хасанскую центральную районную больницу в сентябре 2018 года. В медицинской истории болезни женщины имелась рекомендация о скорости введения «Окситоцина», но обвиняемая акушерка проигнорировала эту запись, как и несколько нормативных актов и клинических рекомендаций, введя препарат слишком быстро. Помимо этого, врач не отслеживала сердечные ритмы плода. В результате преступной халатности новорождённый ребёнок умер.

Опираясь на собранные данные, доктора осудили по части 2 статьи 109 УК РФ, приговорили к 2 годам ограничения свободы, а также запретили на этот же срок её врачебную деятельность. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

Стоит отметить, что обвинительный приговор недавно огласили также врачу из Челябинской области, по вине которой пациентка была изуродована в ходе процедуры подтяжки лица. Как установил Ленинский суд, врач-травматолог Татьяна Савиновских незаконно оказывала косметологические услуги и занималась пластической хирургией в условиях, не отвечающих требованиям безопасности. За свои преступления медик получила 5 лет колонии общего режима.