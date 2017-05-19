«Можно растить на подоконнике»: Медики назвали ТОП-5 самых полезных видов зелени

Эти продукты всегда нужно иметь в рационе. Однако, среди них есть «самые – самые».

Медики назвали ТОП-5 самых полезных видов зелени, имеющих совершенно волшебные свойства. Помимо того, они неприхотливы. Их можно выращивать, как на грядке, так и прямо дома, на подоконнике.

Первое место, однозначно, отведено укропу. Употреблять в пищу можно не только листья, но и стебли растения. В нём множество витаминов, а также фосфора, магния и кальция.

Укроп очень легко усваивается и содействует улучшению пищеварения и кроветворных процессов. Помимо того, он помогает поджелудочной железе вырабатывать ферменты. Также у этого растения отличные дезинфицирующие свойства, способствующие улучшению процессов лактации и диуреза. Анетин расширяет сосуды мозга и сердца. Укроп облегчает язвы и гастриты.

Второе место – у петрушки. В этом растении содержится витамина С в 3 раза больше, чем в цитрусовых. Кроме этого в нём также много кальция, фосфора и магния.

Петрушка не содержит сахара и может использоваться в косметологии. Она хорошо подтягивает кожу, освежает цвет лица и уменьшает пигментные пятна. Сок растения убирает мешки под глазами. В пищу можно употреблять даже его корень.

Третья позиция в ТОП-5 у сельдерея. В нём, помимо прочих «полезностей», имеется протеин. Растение улучшает работу кишечника, поджелудочной железы, снимает стресс и содействует улучшению памяти.

Замыкают ТОП-5 руколла и фенхель. В руколле множество клетчатки и она отлично утоляет голод, «попутно» укрепляя волосы.

Фенхель может побороть грипп при первых его проявлениях и хорошо воздействует на почки и печень.