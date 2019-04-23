Диетологи назвали семь признаков неправильного завтрака

Авторы исследования выяснили самые распространённые ошибки в приготовлении завтрака. Беспечное отношение к утреннему приёму пищи может привести к снижению уровня работоспособности и к набору лишних килограммов.

Как отмечается, первым делом завтрак нужно готовить самому, не злоупотребляя йогуртами и ореховыми пастами из супермаркета. Не следует слишком увлекаться поглощением пищи всухомятку: регулярные перекусы сладкими кукурузными хлопьями точно не будет лучшим началом дня. Желательно, чтобы основу завтрака составляли медленные углеводы, сбалансировать которые помогут продукты с высоким содержанием белка. Не стоит радикально урезать себе утренние порции. Чувство голода наступит слишком быстро, и вы наверняка уступите искушению заглушить его печеньем или шоколадом. Не следует злоупотреблять при приготовлении завтрака растительным или сливочным маслом. Диетологи рекомендуют также внимательнее следить за порцией гарнира на тарелке. И, наконец, слишком сладкие чай или кофе легко могут подарить сотню-другую лишних калорий. Особенно актуально последнее для любителей выпить больше одной чашки бодрящих напитков в день.