«Правильное питание»: Медики развенчали четыре самые распространённые мифа

Многие люди в последнее время стали более внимательно относиться к своему здоровью и выполнять то, что советуют диетологи. Однако, при этом, они продолжают верить в целый ряд укоренившихся заблуждений.

Медики развенчали четыре самые распространённые мифа, касающихся правильного питания. Специалисты полагают, что они могут наносить вред в этом вопросе.

Одним из самых основных заблуждений является то, что мышечную массу невозможно нарастить без употребления мяса. В основном, такую уверенность высказывают спортсмены.

Медики напоминают, что для роста мышечной массы, действительно, требуются белки. Однако их достаточное количество содержат бобовые, овощи и рыба.

Вторым распространённым мифом является то, что люди, якобы, начинают толстеть от любых жиров. Диетологи уверены, что и он является выдумкой.

Жиры, как и белки или углеводы нашему организму крайне необходимы. Следовательно, если человек решил правильно питаться, ему просто нужно выбрать для себя «правильные» жиры. Это такие, которые полностью перерабатываются организмом, а не откладываются в нём.

Не менее укоренившимся заблуждением является правило «не есть после шести». Медики считают, что организм не должен голодать. Следовательно, приём пищи может быть за 3 часа до того, как вы обычно ложитесь спать.

Четвёртый миф это польза чудодейственных добавок для похудения. Эксперты уверены, что они действуют лишь в комплексе с диетами и спортивными нагрузками. То есть, надеяться на одни волшебные пилюли не получится. Придётся и самому приложить определённые усилия.