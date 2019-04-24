Появление рака могут спровоцировать некоторые сахарозаменители – Учёные РФ

В России множество людей потребляют чрезмерно много сахара. Понимая вредность этого, часть из них переходит на заменители.

Однако, с этим нужно быть очень осторожным. Учёные РФ однозначно установили, что некоторые сахарозаменители вполне способны спровоцировать появление рака.

По данным статистики, на каждого россиянина в 2018 году пришлось, в среднем, по 25,2 килограмма сахара. Этот показатель стал рекордным и превысившим установленную норму, практически, в два раза.

ВОЗ считает, что при чрезмерном употреблении этого сладкого продукта возникает серьёзный риск здоровью человека. Он может нанести не меньший вред организму, чем соль или трансжиры.

Если сахаром увлекаться бесконтрольно, это может привести не только к ожирению, диабету или возникновению сердечно сосудистых заболеваний. Не исключено появление рака, а также возникновение необратимых изменений в мозговой деятельности.

Учёные отмечают, чтобы избежать этого, многие люди начинают пользоваться сахарозаменителями. Вопрос лишь в том, насколько сами они полезны для человеческого организма.

Специалисты РФ уверены, что эти продукты являются канцерогенами. Химические сахарозаменители вполне способны вызвать появление злокачественных опухолей.

Таким образом, следует обратить внимание на заменители сахара, имеющие натуральное происхождение. Это такие продукты, как стевия или сукралоза. Пользование ими наиболее безвредно.

Не менее популярной среди россиян является и фруктоза, как сахарозаменитель. Это вещество, действительно, содержится во фруктах, но там её действие компенсируется клетчаткой.

Фруктоза нужна диабетикам. А вот, если употреблять фруктозу в чистом виде, как подсластитель, это может вызвать опасные последствия.

Это вещество не вызывает выработку инсулина в организме. Следствием этого может стать рост жировой массы.

Учёные РФ предупреждают, если продукт не содержит клетчатки, следует обратить внимание на его гликемический индекс. Производители часто пользуются химическим заменителем аспартамом.

В любом случае, чрезмерно увлекаться сахарозаменителями не стоит. Лучше ограничить себя в употреблении натурального продукта, который в умеренных дозах полезен организму.

Никогда ещё ни один заменитель не превосходил по своим свойствам натуральный продукт. И это следует помнить.