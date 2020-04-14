Новейшими системами РЛС «Аистенок» вооружили артиллеристов ЗВО

Следом дивизия ожидает поступление модернизированных «Рысей» и БМП «Бережок».

Новейшая система РЛС «Аистенок» Фото: topwar.ru , wikipedia.org

На вооружение артиллеристов из Кантемировской танковой дивизии ЗВО Московской области поступили новейшие комплексы РЛС «Аистенок». Минобороны планирует довести обеспечение войск новыми система до 70% уже в этом году.

РЛС «Аистенок» предназначен для обнаружение огневых позиций врага по траектории полёта снаряда с максимальной дальностью действия до 20 км. Фактически, система имеет две функции: это определение позиций неприятеля, а также корректировка дружеского огня по отслеживанию координат разрывов снарядов. В зависимости от размерных характеристик снаряда, эффективная дальность работы РЛС может меняться до 5 км. Минимальная заявленная дистанция работы 750 м.

Устройство РЛС «Аистенок» Фото: topwar.ry

Командир дивизии Владимир Завадский заявил, что также в этом году ожидается обеспечение артиллеристов ЗВО новейшими модернизированными бронемашинами «Рысь» и БМП «Бережок».