СМИ Китая: Российский стелс-бомбардировщик ПАК-ДА не придёт на смену Ту-160 и Ту-95

Выпуск ракетоносца, который обойдётся дороже Су-57, под вопросом.

Ракетоносец ПАК-ДА может не появиться из-за финансовых проблем ВПК РФ. Фото: РГ, Газета.ру.

Китайское издание The Paper в очередной публикации рассуждает о перспективах развития российской бомбардировочной и ракетоносной авиации. Аналитик Тань Цзюнь считает, что на смену бывалым и проверенным Ту-160 и Ту-95 в ближайшее время не придёт заявленный и ожидаемый современный образец.

Речь идёт о российском бомбардировщике ПАК-ДА, в котором будут использованы стелс-технологии и который будет построен по принципу аэродинамического «летающего крыла». Ракетоносец-«невидимка» будет обладать крылатыми ракетами Х-101/102 и гиперзвуковыми системами «Циркон» и «Кинжал». Кроме этого, полная автономность бомбардировщика позволит ему не зависеть от вспомогательных наземных, корабельных и космических средств поддержки.

Первые испытания нового самолёта, по информации ТАСС, запланированы на 2023 год. Но в силу многих причин, в первую очередь — финансовых, серийного выпуска ПАК-ДА ожидать не стоит, полагает The Paper. ВПК России из всех составляющих ядерной триады страны, в противовес к наземным и морским, менее всего внимателен к средствам воздушного базирования.

СМИ Китая называет это главной проблемой ВКС РФ. Устаревшие Ту-95 и Ту-160 проходят бесконечную модернизацию, но и они уже с трудом соответствуют современным требованиям.

Размышляя о перспективах ПАК-ДА, аналитик приводит в пример судьбу Су-57, который очень медленно проходит стадии от создания до апробации и серийного выпуска. Тань Цзюнь подчёркивает, что стоимость стелс-ракетоносца гораздо выше новейшей «сушки», поэтому сложностей в разработке ПАК-ДА будет больше в разы.