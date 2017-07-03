Названы опасные последствия дневного сна. Американский сомнолог Мэттью Уолкер выявил ряд негативных последствий такого сна. Своими выводами он поделился с изданием Business Insider.

Профессор Мэттью Уолкер установил, что сон днем имеет как полезное влияние на организм, так и отрицательное воздействие. Сомнолог отмечает, что дневной сон в 40-50 минут, конечно, прогонит сонливость. Однако впоследствии это обернет неприятностью. Человек будет тяжелее засыпать. И в целом, ему будет сложнее выспаться.

Даже если человек не выспался за ночь, то от недосыпа дневной сон не спасет. Ученый говорит, что «сон не похож на банк. Нельзя накопить задолженность и затем надеяться ее погасить». Не получится выспаться на выходных за всю неделю. Это приводит к накоплению сонливости, усталости. А это в свою очередь может отрицательно отразиться на здоровье.

Природой не предусмотрено защитных механизмов от недосыпа. Например, от голода нас спасают жировые отложения. Из них человек способен черпать энергии, если нет возможности поесть. В процессе сна такой системы не предусмотрено. Причина этого в том, что человек самостоятельно и осознанно лишает себя сна, что не делает ни одно другое живое существо.