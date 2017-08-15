Страдающих от болезни Альцгеймера излечат необычным лекарством. Оказалось, что средства от диабета отлично справляются с этим заболеванием.

Британские ученые провели серию исследований. У подопытных мышей были изменены ДНК. Так у маленьких грызунов появился ген, отвечающий за развитие Альцгеймера у человека. Мышам вводили препараты, применяемы при лечении диабета.

Дело в том, что ученые выяснили, что при развитии этих двух заболеваний в организме не хватает одинаковых веществ.

Эксперимент подтвердил догадки ученых. У подопытных после курса инъекций прекратилось разрушение нервных клеток.

Выявленный эффект от препаратов стал важным шагом в медицине. Он дал надежду на здоровую старость многим пожилым людям. Результаты от лечения необычным лекарством опубликованы на сайте EurekAlert.