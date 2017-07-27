В Америке ученые представили новый микроскоп для наблюдения клеток организма в 3D

В Америке ученые создали микроскоп, с помощью которого возможно наблюдать за процессами внутри клеток организма в 3D. Уникальное устройство создал Эрик Бетциг, лауреат Нобелевской премии в области химии.

Новое изобретение проводит сканирование клеток с помощью луча света. Это позволяет лучше изучить клетку. Изображения, полученные вследствие, можно использовать для создания трехмерной модели.

По словам ученых, у нового микроскопа тоже есть минус. По их мнению, это то, что в естественных условиях за клеткой проследить невозможно. Перед подобной процедурой клетку необходимо изъять из организма.

Ученые убеждены, что новый микроскоп станет началом революции в изучении живых организмов. Уже сейчас можно сказать о том, что новое изобретение поможет медицине.

Благодаря новому микроскопу доктора смогут следить за клетками здоровых и больных людей, изучая между ними разницу. Стоит отметить, что это может повлиять на проведения тестирования новых препаратов.