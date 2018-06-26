Ученые: водители засыпают из-за вибрации автомобилей

Засыпать водителей за рулем заставляет низкочастотная вибрация, которая присутствует в автомобиле. Такой вывод в результате исследований сделала группа ученых из Мельбурнского королевского технологического университета.

Исследователи протестировали 15 добровольцев на специальном симуляторе кабины авто, разделив их на две группы. «Водителей» из первой группы подвергали воздействию вибрации частотой от 4 до 7 герц, участники другой группы были свободны от такого воздействия. При этом симулятор имитировал монотонную езду по двухполосной дороге.

В результате всего лишь через 15 минут у подопытных из первой группы возникало чувство сонливости и начиналась зевота. А примерно через час их сердечный ритм замедлялся, свидетельствуя, что человек погружается в сон. Добровольцы не смогли выполнить даже простые умственные задания. В то же время, во второй группе такого не происходило.

Авторы исследования надеются, что конструкторы и производители автомобилей прислушаются к их выводам и обратят внимание на частотность вибраций своих изделий.