Ученые объяснили, почему долгий отпуск лучше коротких «передышек»

Результаты проведенных исследований показали, что длительный отпуск является одним из дополнительных факторов, продлевающих жизнь человека.

Исследователи из университета Хельсинки пришли к выводу, что длительный отдых лучше помогает человеку бороться с накопленным стрессом и успешнее восстанавливаться. А стресс, в свою очередь, может свести на нет даже успехи в профилактике и лечении серьезных болезней.

Ученые проанализировали данные долговременного исследования, стартовавшего еще в 1974 году. Тогда более 1200 мужчин, имевших хотя бы один фактор риска развития сердечно-сосудистых болезней (курение, лишний вес и так далее) разделили на две группы. В одной участники эксперимента получали персональные рекомендации по ведению здорового образа жизни, а в случае надобности, и лекарства. Участники другой группы пользовались стандартной медпомощью. В общем наблюдения за группами продолжались 20 лет.

Если через 5 лет предрасположенность к болезням в первой группе снизилась на целых 37%, то смертность среди участников оказалась заметно ниже во второй, свободной от опеки докторов группе.

Проанализировав другие факторы жизни испытуемых, медики пришли к выводу, что смертность была выше среди тех, кто в течение суток больше работал и меньше времени тратил на сон, а также меньше дней в году проводил в отпуске.

Ученые отметили, что эксперимент проводился именно среди «кандидатов» заполучить сердечно-сосудистые заболевания, поскольку именно они остаются самой распространенной причиной смерти на планете.