Найдена первая в мире «травоядная» акула

Американские биологи экспериментально доказали, что малоголовая молот-рыба фактически является всеядной, с успехом переваривая морские водоросли.

Саманта Ли и ее коллеги из университета в Ирвайне (Калифорния) наблюдали за питанием пятерых особей этого вида, пойманных в заливе у берегов Флориды. Предварительно в бассейне вырастили водоросли, которые благодаря специальным подкормкам содержали радиоактивный углерод-13. В течение 3 недель акулам давали минимум моллюсков, а до 90% их «диеты» составили морские растения. Позже в результате вскрытия исследователи обнаружили этот углерод не только в кишечнике рыб, но и в их крови и в печени. Это доказывает, что акулы не просто «набивали желудок» травой, но и с успехом переварили растительные волокна, получив необходимые организму питательные вещества. Ученые подсчитали, что примерно половину полезных веществ их подопытные получили именно из растительной части рациона. А это значит, что у молот-рыб имеется набор ферментов, который делает их фактически всеядными. Результаты своих исследований биологи описали в журнале Proceedings of the Royal Society B. В статье также говорится, что это открытие позволит по-новому взглянуть на обитателей экосистем прибрежных вод Атлантики и Тихого океана, и оценить их взаимодействие друг с другом.

Справка. Малоголовая молот-рыба – одна из самых «скромных» представительниц семейства молотовых акул: ее максимальная длина составляет около 1,5 метра, а вес – в пределах 10 килограмм. За форму головы ее иногда называют рыба-лопата. Чаще всего эти акулы живут небольшими стаями.