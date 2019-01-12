Ученые обещают разработать таблетку от одиночества

Чувство одиночества знакомо человеку с незапамятных времен. И при этом оно является одним из самых плохо изученных психологических состояний, от которого зависит здоровье человека.

По мнению психологов, есть немало поводов считать, что одиночество обладает долгосрочным негативным эффектом на здоровье. Оно отрицательно влияет на иммунитет. Это подтверждено исследованиями, проведенными еще в 2015 году. Одиночество способно спровоцировать ряд заболеваний, в том числе рака. Многие ученые называют одиночество новой эпидемией.

В настоящее время разработано огромное количество медицинских препаратов, способных помочь при различных заболеваниях, в том числе и психических. Ученые не обходят стороной проблему одиночества.

Американские ученые считают, что одиночество вызвано химическими сигналами, подталкивающими нас к общению с людьми. Но наше сознание воспринимает такой шаг как социальную опасность.

Одиночество, по мнению учёных, похоже на жажду, которую нужно утолять. Существует много препаратов, облегчающих угнетенное состояние. В 2016 году анализ исследований подтвердил, что назначение гормона окситоцина может помочь облегчить хроническое одиночество. Этот гормон вырабатывается организмом и способствует увеличению социальности среди людей и доверия.

Ученые продолжают разработку специальных препаратов, которые помогут избавиться от состояния тревожности и чрезмерного восприятии опасности. Речь идет не об уничтожении чувства одиночества, а о подавлении его вредных эффектов на организм и психику.

В нашей жизни немало и не медицинских путей борьбы с чувством одиночества: посещение различных общественных мест, волонтерские программы и многие другие варианты.