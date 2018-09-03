Американские ученые создали таблетки с «реактивным двигателем»

Ученые создали таблетки с функцией доставки нужного вещества точечно. Титан и магний, содержащиеся в составе данного вида таблеток, соединяясь с водой принимают форму струи, приводящей в движение лекарство.

Дело в том, что многие лекарства в, довольно, мизерном проценте воздействуют на конкретный орган. Происходит это по причине того, что таблетка начинает рассасываться в желудке, из-за этого лекарство, предназначенное для конкретного органа, воздействует буквально на весь организм, что может негативно сказаться на здоровье пациента.

Суть изобретенного метода в том, что таблетка защищена от желудочной кислоты и проходит сквозь желудок, попадая прямо в цель, что по утверждениям ученых, сделает лекарства более эффективными.

Испытания уже успешно проведены на лабораторных крысах, таблетка буквально проскочила желудок и струей попала прямо в кишечник.