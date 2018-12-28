Маленькая мумия Помпеи рассказала о последних часах своей жизни

В далекие, незапамятные времена в результате извержения вулкана Везувий погибло 86 римлян. Удивительно, но их тела сохранились.

Недавно исследователи с помощью современных методов изучали их. Результаты впечатляющие.

Для лучшей сохранности еще в 19 веке останки были покрыты гипсом. Это очень удобно, особенно при их транспортировке.

Слой гипса был очень толстым, что затрудняло изучение останков. Это и послужило поводом использовать современнейшие методы изучения. В работе принимали участие археологи, ортодонты и рентгенологи.

По словам ученых, жители Помпеи были счастливыми обладателями крепких и красивых зубов. Видимо, они не употребляли большого количества сахара, в их рационе преобладали овощи и фрукты. Помогало еще повышенное содержание фтора в воздухе и в воде у Везувия.

Одна из жертв – мальчик лет четырех. На его лице сохранена маска ужаса. Его обнаружили рядом со взрослыми людьми, скорее всего его родителями. На коленях матери был еще один ребенок, видимо, самый младший член семьи.

Под гипсом осталась одежда ребенка. С помощью 3D-принтера удалось воссоздать эмоциональное состояние бедного малыша. В ожидании смерти он поджал свои губки и застыл от ужаса.

Как считают ученые, люди чаще всего гибли из-за травм головы. Из-за извержения на землю падало большое количество камней разной величины.

По дошедшим к нам записям, люди защищали головы подушками. Но это было слабой защитой. Многие задохнулись в домах.

С появлением более новых методов работы исследования будут продолжаться. И нам еще предстоит многое узнать из жизни Древнего Рима.