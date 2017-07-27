Ученые определили процессы старения

Люди одного и того же возраста стареют по-разному. Это происходит по различным причинам. Прежде всего, дело в наследственности.

И хотя это один из основных факторов, все не только в ней. И это подтверждено несколькими исследованиями. Продлить молодость можно собственными силами.

Международная группа ученых определила факторы, которые влияют на старение организма. Еще в 2015 году был проведен эксперимент с участием около тысячи жителей небольшого новозеландского города Данидин. Он длился в течение 12 лет.

Эксперимент начался с замера длины теломер. Их укорачивание при каждом делении клеток считается одной из главных причин старения организма. В наблюдении отмечались показатели 18 биомаркеров, которые используют при определении биологического возраста и вычисляют скорость старения. Помимо этого участники прошли тест на определение психологического возраста.

В ходе эксперимента было выявлено, что некоторые участники старели втрое быстрее остальных. При этом авторы исследования акцентировали внимание на том, что старение только на 20 процентов зависит от генетики. Большое влияние на процесс старения оказывал образ жизни. И то, чей психологический возраст опережал фактический.

Биологи из Калифорнийского университета частично подтвердили результаты наблюдения своих коллег. Они проводили наблюдение за пожилыми людьми, чей возраст превысил 64 года. Вывод был таков: чем меньше двигается человек, тем он быстрее стареет. Как говорят результаты исследования, возможно, причиной такого положения дел является то, что разумные физические нагрузки и активный образ жизни в пожилом возрасте активируют ген NFR1, защищающий концы молекул ДНК от повреждений. Кроме того, у мужчин-спортсменов сохраняется высокое содержание тестостерона.

Еще одним способом продлить молодость является сокращение употребления сладостей. По мнению английских и немецких генетиков, надежный способ продлить молодость — есть как можно меньше сладкого. Это не пустые слова, их подтвердили несколько исследований.

По мнению авторов работы, избыток сахара подавляет нормальную активность гена FOXO, который регулирует процесс старения.

На продолжительность жизни оказывает влияние содержащийся в перце чили алкалоид капсаицин. Он препятствует ожирению, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

Американские генетики утверждают: чем меньше человек нервничает, тем медленнее стареет. У людей, часто испытывающих чувство стресса, впадающих в депрессию, повышается риск преждевременного старения. Постоянное тревожное состояние может вызывать изменения в работе гена ANK3. Активность этого гена приводит к одряхлению тела.

Как считают исследователи, этот ген содержит в себе ключ долголетия. При опытах его отключения у животных увеличивало продолжительность их жизни.

Как сообщалось ранее, американские ученые нашли продукт, замедляющий процессы старения. Им оказались белые грибы. Все дело в том, что в них содержится антиоксидантная аминокислота эрготионеин. Организм человека не способен вырабатывать ее самостоятельно и может получить ее только с продуктами питания.