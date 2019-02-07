У Тираннозавра Рекса был короткий срок жизни

Учёные после проведенных исследований пришли к выводу, что у тираннозавра Рекса жизнь была непродолжительной. По мнению американских ученых-палеонтологов, в среднем жили они примерно 20 лет. Животное в большинстве своем проживало после половой зрелости не более 6 лет.

Как выяснили ученые, многие тираннозавры погибали еще в младенческом возрасте. Вокруг было множество опасностей. Им приходилось постоянно сражаться за пищу, отстаивать свою территорию. Столкновение с разъяренным анкилозавром, трицератопсом или эдмонтозавром не сулило ничего хорошего. Удар лапой мог разрушить кости тираннозавра, обрекая его на невозможность охотиться и смерть от голода. Травмы вызывали заражение, что часто приводило к летальному исходу.

Ученые из США доказали это, изучая окаменелости динозавра T-Rex. Даже став взрослым, опасности не миновали его. Начинались сражения за самку, в ходе которых многие из них погибали. Самки же часто погибали при многояйцевом размножении. Как рассказывают палеонтологи, редкий тираннозавр Рекс проживал половину жизни.

Динозавры страдали от инфекции Trichomonas gallinae, она передавалась при прикосновении одной особи к другой. Эта болезнь разрушает заднюю часть горла, вызывая появление отверстий в челюстях. В результате болезни дыхательных путей динозавры погибали. Следы этой болезни зафиксированы учеными на останках животных. Кстати, болезнь распространена и среди современных птиц.