Израильские ученые доказали: польза «здорового питания»- вымысел

Институт Вейцман в Израиле провел необычное исследование, которое свело к нулю результаты многочисленных предыдущих исследований.

Ученые вели наблюдение за группой из 800 человек в течение нескольких лет. Все участники были разделены на две группы. Для первой группы была составлена диета только из «здоровых продуктов», вторая питалась обычными продуктами из супермаркетов, куда входили полуфабрикаты, чипсы, газированные напитки, замороженные продукты и т.д.

Исследование проходило под руководством доктора Эрана Элинава и его коллег. Изучив результаты, они пришли к выводу, который их удивил и перечеркнул все предыдущие исследования на эту тему.

Организм каждого участника реагировал на употребляемую пищу сугубо индивидуально. Обе группы показали как положительные, так и отрицательные результаты.

Эран Элинав вместе с коллегами заявили, что все разговоры о пользе «здорового питания» - это чистый вымысел, которым часто пользуются в спекулятивных целях. Он считает, что диетологам необходимо запретить использовать это понятие в своей работе. Учеными подготовлен доклад, в котором они изложили факты, доказывающие правоту их точки зрения.